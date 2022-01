Universidade de Coimbra recebe uma “coruja de pernas altas” de Bordalo II

A cidade de Coimbra passou a ter uma nova instalação artística de Bordalo II, localizada na fachada norte do Colégio das Artes da Universidade, ao lado do Museu da Ciência.

Segundo a Universidade de Coimbra (UC), a instalação artística, inaugurada esta segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022, “é uma coruja de pernas altas e pertence a uma das séries do artista Bordalo II, Big Trash Animals”.

“Esta instalação artística, que dá uma nova imagem exterior ao Colégio das Artes, representa um dos pilares fundamentais da Universidade de Coimbra, que partilhamos com o artista Bordalo II: a sustentabilidade. Um dos nossos grandes objectivos é o de consciencializar a comunidade, académica e não só, para o impacto da mudança de comportamentos no combate às alterações climáticas”, afirma o reitor Amílcar Falcão, citado na nota enviada à agência Lusa.

Uma nova coruja chegou à #UCoimbra!??



Esta obra foi realizada pelo artista plástico Bordalo II, utilizando unicamente materiais reciclados. ????



A coruja de Minerva representa a sabedoria e agora é também um símbolo de consciencialização para as questões da sustentabilidade. ?? pic.twitter.com/uWPlhU82aF — Universidade de Coimbra (@UnivdeCoimbra) January 17, 2022

De acordo com o responsável, “Bordalo II, conhecido pela forma como recicla o desperdício para criar obras com grande impacto, foi uma escolha óbvia para este projecto”. “E esta obra de arte, que respeita o valor patrimonial do edifício, dando-lhe uma nova faceta de modernidade, permite-nos sublinhar - e transmitir a novos públicos - o compromisso da Universidade de Coimbra na luta por um planeta mais sustentável.”

Por sua vez, o artista Bordalo II, citado na mesma nota, considera que “fazer um trabalho numa Universidade em que se cultiva tudo o que deve ser a base de uma sociedade sustentável é importante”, porque o seu trabalho “é precisamente chamar a atenção e tocar em pontos relevantes”.

“[Esta obra] é uma coruja nova, com as pernas esticadas, a tentar alcançar os seus objectivos. Há uma divisão na peça, com um lado mais clássico, que se agarra melhor a estas paredes mais antigas, e outro lado mais direccionado ao futuro, mais colorido, onde nascem novas ideias e novas problemáticas, para que tudo funcione melhor no futuro”, explica.

A coruja, símbolo do conhecimento, está presente em vários locais da UC, assim como na insígnia da instituição, acompanhando a deusa da sabedoria, Minerva.

“Também a emblemática Torre da UC, quando vista dos quatro cantos da cidade de Coimbra, relembra a coruja, sempre vigilante com o seu olhar a 360 graus”, indica a UC no comunicado.