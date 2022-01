Fulham, de Marco Silva, soma e segue no segundo escalão de Inglaterra

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, goleou nesta terça-feira em casa o Birmingham por 6-2, em jogo em atraso da 24.ª jornada da segunda divisão do futebol inglês, e reforçou a liderança da tabela classificativa.

A maior parte dos golos dos londrinos surgiram na primeira parte, um autogolo de Roberts, aos 10 minutos, e golos de Kebano (35'), do inglês nascido em Portugal Fábio Carvalho (38') e do “capitão” Cairney (43'), antes de Sunjic reduzir (45').

No segundo tempo, Gardner marcou para os forasteiros, aos 74 minutos, mas rapidamente o Fulham aumentou a contagem em Craven Cottage, com o sétimo golo de Fábio Carvalho esta época (75'), antes de Robinson fazer o 6-2 final, aos 90'+2’.

Esta foi a terceira vitória seguida do Fulham, que lidera o Championship com 54 pontos, mais cinco do que o Bournemouth, segundo, e o Blackburn, terceiro, todos com 26 jogos.

A equipa do técnico português chegou ainda aos 70 golos, mais 26 do que o segundo melhor ataque do campeonato, do Blackburn.