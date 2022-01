Mundo vai “pagar” caro pelo degelo do solo gelado nas regiões polares

A revista Nature Reviews Earth & Environment publicou vários estudos sobre as alterações físicas, biogeoquímicas e dos ecossistemas relacionadas com o degelo do permafrost e os impactos associados.

Tudo tem um custo e no caso do aquecimento e degelo do permafrost tudo indica que a factura que já estamos a pagar vai aumentar consideravelmente. Desde a libertação do carbono preso no solo gelado das regiões polares com o aquecimento global provocado pelo homem até à necessária protecção dos edifícios na Rússia ou da rede de estradas no Tibete, o impacto promete ser forte e muito abrangente. Um conjunto de estudos publicados agora na Nature Reviews Earth & Environment avalia os possíveis danos associados ao degelo do permafrost.