A vingança de Kecmanovic no Open da Austrália

O tenista sérvio quer ir o mais longe possível no torneio para vingar o seu compatriota, Novak Djokovic, impedido de entrar no país insular.

Miomir Kecmanovic (78.º no ranking mundial) aproveitou a substituição do compatriota Novak Djokovic por um tenista repescado do qualifying, o italiano Salvatore Caruso (150.º), para atingir a segunda ronda do Open da Austrália, pela segunda vez em quatro participações.

“Vamos dar tudo o que temos e, de certa forma, vingá-lo e fazer com que ele fique orgulhoso. É o nosso melhor representante por isso é uma pena não participar e representar a Sérvia”, disse Kecmanovic, depois de vencer por 6-1, 6-1 e 6-2.

Alexander Zverev (3.º) e Rafael Nadal (5.º) estrearam-se sem ceder qualquer set, embora o primeiro tenha necessitado de ganhar dois tie-breaks frente ao também alemão Daniel Altmaier (91.º).

Matteo Berrettini (7.º) e Hubert Hurkacz (11.º) passaram em quatro sets enquanto o norte-americano de 21 anos, Sebastien Korda (20.º), eliminou, por 6-3, 6-0 e 6-4, o britânico Cameron Norrie (12.º), vencedor do Masters 1000 de Indian Wells, em Outubro.

No quadro feminino, Ashleigh Barty (1.ª) e Naomi Osaka (2.ª), prováveis adversárias nos oitavos-de-final, ganharam em dois sets, bem como Barbora Krejcikova (4.ª), Paula Badosa (6.ª), Maria Sakkari (8.ª) e Elina Svitolina (17.ª).