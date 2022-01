Robert Lewandowski é The Best pela segunda vez

O mundo é de Robert Lewadowski pela segunda vez. O jogador polaco conquistou nesta segunda-feira o prémio da FIFA para melhor jogador do mundo, o The Best, numa gala virtual a partir de Zurique, na Suíça.

Esta distinção, a segunda consecutiva para o avançado polaco, adensa a discussão sobre quem foi, afinal, o melhor do mundo em 2021. É que Lewandowski leva agora o The Best para casa, mas Lionel Messi levou há algumas semanas a Bola de Ouro. Recorde-se que, em 2016, a Bola de Ouro e o The Best voltaram a ser prémios separados, depois de uma parceria de seis anos que dava um único prémio – FIFA e France Football quiseram voltar a ter o seu pelouro único.

Se houvesse concordância entre o The Best e a Bola de Ouro, a discussão estaria encerrada. Estando separados, o futebol vai continuar a discutir quem foi o melhor do mundo.

Na corrida estavam Mohamed Salah e Lionel Messi, mas a discussão parecia resumir-se ao argentino e ao polaco. No fim de contas era o duelo eterno entre golos e títulos e, desta vez, imperaram os golos. Além de ter conquistado a Taça do Rei e a distinção de “Pichichi” da Liga espanhola, Messi acabou o ano com a Copa América “no bolso”, levando, finalmente, a Argentina a um título continental.

Já Lewandowski tinha a apresentar a conquista da Bundesliga para o plano colectivo do tema e fez valer a força dos golos – e foram muitos. Ter-se-á destacado ainda pela ponta final do ano, na qual Messi, no PSG, não tem tido o impacto que tinha no Barcelona.

Ronaldo de fora

Esta foi a primeira vez em 11 anos que Cristiano Ronaldo não entrou no lote de finalistas. Com os falhanços na Liga italiana, na Liga dos Campeões e no Europeu, nada mais restava a Ronaldo do que sentar-se no sofá e ver os rivais engordarem os registos pessoais de um galardão que o português arrebatou em 2016 e 2017.

No futebol feminino foi Alexia Putellas quem imperou, o que significa que na vertente feminina houve concordância entre a Bola de Ouro e o The Best. A jogadora espanhola, do Barcelona, leva assim os dois prémios para casa, distinções assentes nos títulos na Champions, na Liga espanhola e na Taça da Rainha.

Aos 27 anos, a canhota do Barcelona vive um momento tremendo, já que, depois da temporada de alto nível – foram 26 golos e 14 assistências – começou 2021/22 com 18 golos e 15 assistências em apenas 20 jogos.

Dos restantes prémios destaque para a presença de Rúben Dias e Cristiano Ronaldo no melhor “onze” do ano, ao lado de Donnarumma, Alaba, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Messi, Haaland e Lewandowski.

Nota ainda para a derrota de Mehdi Taremi no prémio Puskás. O jogador do FC Porto era um dos três finalistas a melhor golo do ano, com um pontapé de bicicleta na Champions, mas acabou batido por Érik Lamela, com um golo de “rabona” frente ao Arsenal.

??? Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



???? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

A fechar a gala, Cristiano Ronaldo, que esteve em Zurique, recebeu um prémio de mérito pelo recorde de golos por selecções nacionais.

Todos os prémios The Best

- Melhor jogador: Robert Lewandowski (Bayern)

- Melhor jogadora: Alexia Putellas (Barcelona)

- Melhor treinador futebol masculino: Thomas Tüchel (Chelsea)

- Melhor treinador futebol feminino: Emma Hayes (Chelsea)

- Melhor guarda-redes futebol masculino: Edouard Mendy (Chelsea)

- Melhor guarda-redes futebol feminino: Christiane Endler (Lyon)

- Prémio Puskás (melhor golo do ano): Érik Lamela (Tottenham)

- Prémio de Fair-Play da FIFA: médicos, jogadores e staff da Dinamarca pela resposta no colapso de Christian Eriksen no Euro 2021

- Melhor “onze” futebol masculino: Donnarumma, Alaba, Rúben Dias, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Messi, Ronaldo, Haaland e Lewandowski.

- Melhor “onze” futebol feminino: Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Miedema, Marta e Alex Morgan.