Hideki Matsuyama bate Russel Henley em duelo épico

Japonês venceu Sony Open no Havai e reentrou no top 10 do ranking mundial

Hideki Matsuyama tornou-se este domingo o primeiro jogador a averbar múltiplas vitórias na temporada 2021-2022. Depois de ter conquistado o Zozo Championship no seu país natal, o japonês de 29 anos venceu ontem o Sony Open no Havai após um grande duelo com o norte-americano Russel Henley no Waialae Country Club, em Honolulu.

Vencedor da edição de 2013, Henley pareceu ter o triunfo nas mãos quando, depois de partir na frente com duas pancadas de vantagem sobre o nipónico, concluiu a primeira metade do campo já com cinco shots de diferença, fruto de uma exibição demolidora no front nine, com quatro birdies e um eagle.

No entanto, na segunda metade, Henley limitou-se a marcar oito pares e um bogey, ao passo que Matsuyama acresentou quatro birdies aos três que já havia feito para o seu segundo resultado consecutivo de 63 (-7) e para igualar aquele no cômputo das quatro voltas regulamentares. Somaram ambos 257 (-23), deixando os terceiros classificados, Kevin Kisner e o irlandês Seamus Power, a quatro shots de distância.

No primeiro buraco do desempate, jogado no 18 (Par), Matsuyama bateu uma madeira 3 a 270 jardas para deixar a bola a menos de meio metro da bandeira – será para sempre um dos grandes shots da sua carreira – e depois meteu o putt para eagle 3, já Henley encerrara o buraco com um bogey 6.

Com esta vitória, sucedendo ao norte-americano Kevin Na na lista dos campeões, Matsuyama passou a liderar o campeonato da FedEx Cup e subiu de 19.º para 10.º no ranking mundial, além de ter facturado um prémio de 1,35 milhões de dólares.

Eleva para oito o número de vitórias no circuito e iguala o sul-coreano K. J. Choi como o jogador asiático com mais vitórias no PGA Tour. Tornou-se também o segundo japonês vencer em Waialae, depois de Isao Aoki em 1983.

Henley chegou a ter um putt de três metros para birdie e para ganhar no último buraco regulamentar, mas falhou concluindo a volta com 65 (-5). Foi a sexta vez que iniciou a última volta de um torneio do PGA Tour a comandar, mantendo o registo de só ter vencido uma vez, aquando do Sony Open de 2013. Facturou um prémio de 817 mil euros e subiu de 52.º para 40.º no ranking.

