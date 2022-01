Covid-19 em Portugal: 33 mortes e 32.271 novos casos. Internamentos voltam a subir

Portugal registou, no sábado, 33 mortes e 32.271 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. A contabilização volta a ficar abaixo dos 40 mil casos diários, depois de uma semana que bateu recordes de novos casos diários. Os internamentos voltam a subir e é o terceiro dia seguido com mais de 30 mortes.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, há agora 1813 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 80 do que no dia anterior. Estão nos cuidados intensivos 168 pessoas.

O total de vítimas mortais sobe para 19 303. Desde o início da pandemia de covid-19, em Março de 2020, Portugal registou 1 884 974 casos de infecção ou reinfecção pelo coronavírus.

Há mais 14 516 recuperados e os serviços de saúde vigiavam no sábado 280 944 “contactos”, mais 18 910 do que no dia anterior.

O Norte volta a ser região com mais casos novos, mas Lisboa e Vale do Tejo regista mais mortes (14).

Com 168 pessoas nos cuidados intensivos, o país aproxima-se do limite de 70% da linha vermelha de internamentos em UCI, um limite defendido na última reunião de peritos no Infarmed pela especialista Raquel Duarte para a aplicação de medidas mais restritivas.​

Portugal já administrou mais de 20 milhões de vacinas. Mais exactamente, cerca de 20 006 500, contabiliza um comunicado da DGS enviado ao PÚBLICO na manhã de domingo. Quase nove milhões de cidadãos em Portugal têm “a vacinação completa”.

“Foram vacinadas, até ao momento, com dose de reforço, 90% das pessoas com mais de 80 anos. Entre os 70 e os 79 anos, já estão vacinadas 92% das pessoas e, dos 60 aos 69, 81%”, segundo o último boletim de vacinação.