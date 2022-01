Liverpool continua na perseguição ao líder

O Liverpool recuperou neste domingo o segundo lugar da Premier League inglesa, ao derrotar em Anfield o Brentford por 3-0. O triunfo elevou a equipa de Jurgen Klopp ao segundo posto, ultrapassando o Chelsea, tendo agora 11 pontos de atraso em relação ao líder Manchester City, mas com menos um jogo disputado.

Sem Salah e Mané, que estão na Taça das Nações Africanas, mas com Diogo Jota no “onze”, o Liverpool teve algumas dificuldades em furar a defesa do Brentford, mas conseguiu marcar pouco antes do intervalo, por Fabinho, que encaminhou para a baliza um canto marcado por Trent Alexander-Arnold.

Já com a segunda parte adiantada, aos 69’, é que os “reds” conseguiram outra tranquilidade no marcador, com um cabeceamento certeiro de Oxlade-Chamberlain após cruzamento de Andy Robertson. O japonês Minamino fechou as contas do jogo aos 77’, após passe de Roberto Firmino.