Everton despede Rafa Benítez

O Everton anunciou neste domingo o despedimento de Rafa Benítez. A decisão foi tomada após a derrota com o Norwich City, que deixou os “azuis” de Liverpool seis pontos acima da zona de despromoção na Premier League inglesa.

Depois de um início promissor com o técnico espanhol, com quatro vitórias e um empate nos seis primeiros jogos, a equipa onde alinha o português André Gomes apenas conseguiu mais uma vitória nos 13 jogos seguintes, alcançada no início de Dezembro passado frente ao Arsenal.

Benítez não foi uma contratação consensual devido ao seu passado como técnico do Liverpool - esteve seis épocas em Anfield -, mas os resultados prometedores deram-lhe algum crédito, acabando por sofrer com a falta de resultados e a tremenda impaciência em Goodison Park com os treinadores.

Depois de 11 anos com David Moyes, o Everton tem tido pouca paciência com os seus treinadores. Desde 2013, contando com Benítez, já teve nove treinadores diferentes, incluindo o português Marco Silva, que esteve em Goodison Park entre Maio de 2018 e Dezembro de 2019.