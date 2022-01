Marítimo vence na visita ao Sp. Braga

O Marítimo venceu este sábado, por 0-1, na deslocação a Braga, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, somando o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.

O brasileiro Cláudio Winck (89') marcou o único golo da partida, com o Sp. Braga a averbar a segunda derrota em casa e também o segundo jogo seguido sem vencer na I Liga.

Carlos Carvalhal foi expulso aos 36 minutos, num encontro em que os minhotos tiveram o domínio quase absoluto, mas não conseguiram vencer a organização insular.

O Sp. Braga continua no quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Marítimo é nono, com 23 pontos.