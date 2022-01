CAN 1984: a primeira grande vitória dos Camarões

Agora que as melhores selecções africanas estão em campo para discutirem o título continental, espaço para recordar o primeiro episódio de glória futebolística do país que recebe a CAN 2021, disputada em 2022 for força da pandemia.

A 15 de Junho de 1982, na Corunha, Espanha, a selecção dos Camarões estreou-se em fases finais de Mundiais de futebol empatando a zero com o Peru. Cinco dias depois, no mesmo Estádio de Riazor, repetiu o resultado frente à Polónia. E a 23, em Vigo, encerrou a sua participação na prova com outro empate (1-1) perante a Itália. Com menos um golo marcado nesse Grupo A do que os seus rivais desse dia, viu os italianos seguirem em frente, para se tornarem campeões do mundo.