Portugal entra a perder no Europeu de andebol

Selecção nacional derrotada em Budapeste pela Islândia no primeiro jogo da fase preliminar do Euro 2022.

Portugal entrou na perder no Europeu de andebol, derrotada em Budapeste pela Islândia por 24-28 (10-14 ao intervalo) no jogo da primeira jornada do Grupo B da fase preliminar. A selecção orientada por Paulo Pereira cometeu demasiados erros no ataque, com muitas perdas de bola sem remate, e não conseguiu ter a solidez defensiva necessária para parar a experiente formação nórdica.

Havia a esperança de poder entrar a ganhar neste Euro de organização partilhada por Hungria e Eslováquia, tendo em conta o historial recente da selecção portuguesa com os islandeses - duas vitórias nos últimos quatro jogos. Mas também havia uma boa dose de realismo, motivada por uma preparação condicionada pela covid-19 e pelas lesões em alguns jogadores importantes.

Era importante entrar bem neste segunda presença consecutiva na fase final de um Europeu de andebol, tal como acontecera em 2020 (triunfo sobre a França), e os portugueses até tiveram uma boa entrada em jogo, sem pressas, a atacar pela certa. Houve equilíbrio nos primeiros minutos e a selecção portuguesa até chegou a estar na frente do marcador em várias ocasiões, mas, a meio da primeira parte, os islandeses começaram a fugir no resultado, com uma tremenda eficácia de jogadores como Palmarsson ou Elisson.

Essa eficácia não estava do lado português. Na baliza, Capdeville ia mantendo a diferença em números respeitáveis, mas os erros sucediam-se, com passes falhados e remates dentro da área restritiva. Rui Silva era um dos mais inspirados (foi um dos melhores marcadores de Portugal, com quatro golos, a par de Victor Iturriza), mas não o suficiente para impedir que a diferença fosse de quatro golos ao intervalo.

Não era um resultado irrecuperável, mas Portugal não conseguiu inverter a tendência do jogo. Os islandeses foram eficazes q.b. e não tiveram grandes dificuldades a atacar a baliza portuguesa, fazendo crescer ainda mais a diferença. Num momento fulcral do segundo tempo, Portugal teve uma bola para reduzir a diferença para três, mas o guarda-redes islandês defendeu e, no minuto e meio seguinte, a Islândia fez subir a diferença para cinco.

Não mais a selecção portuguesa voltou a aproximar-se de forma a poder lutar pelo resultado e mudar o rumo desta estreia no Euro 2022. Mas ainda não está nada perdido neste Europeu em que Portugal tem o objectivo declarado de superar esta fase preliminar - passam os dois primeiros de cada grupo. A selecção portuguesa terá agora pela frente a Hungria, no próximo domingo (17h, RTP2), sabendo que os húngaros sofreram uma surpreendente derrota na primeira jornada frente aos Países Baixos (28-31).