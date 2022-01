Três gatos sequestraram um liquidificador — e as donas têm divertido a Internet com fotografias

Desde 16 de Dezembro de 2021 que um liquidificador adquirido na Black Friday continua refém dentro da caixa, no chão da cozinha de Jessica e Nikii Gerson-Neeves, na Ilha de Vancouver, no Canadá. O casal que planeava fazer sopas e batidos com o novo electrodoméstico viu o objectivo impedido pelos três gatos com quem partilham a casa. Mal encontraram a caixa no chão, os animais decidiram apoderar-se dela.

A iniciativa foi tomada por Max, o gato galã preto e branco que parece vestir um smoking. Quando o gato de quatro anos saltou para cima da caixa, Jessica, a sua tutora, tirou de imediato uma fotografia ao animal, achando a situação caricata, sem prever o que se seguiria. Sem demoras, os irmãos de 13 anos de Max, George e Lando, fizeram questão de exigir os seus direitos sobre a caixa do electrodoméstico.

Isto aconteceu há mais de três semanas, relata o Washington Post. Desde então, os três gatos têm disputado um lugar na caixa e guardado o liquidificador, garantindo que nenhum humano se aproxima da “vítima”.

Foto Segundo dia desde o sequestro. Jessica Gerson-Neeves/Facebook

O casal Gerson-Neeves tem documentado este acontecimento inusitado no Facebook, num grupo chamado This cat is chonky ("este gato é gordinho”, numa tradução livre para português), que conta já com mais de 900 mil membros.

Como para qualquer pessoa que conviva com gatos, não é novo para este casal ver os felinos saltar para cima de caixas, mas foi o interesse estranhamente que tornou a situação tão cómica. Petiscos, caixas semelhantes e até brinquedos têm sido usados na tentativa de afastar os gatos do liquidificador, porém sem efeito, pois há sempre um elemento de guarda. Jessica até tentou resgatar a caixa a meio da noite, mas continuava ocupada.

A 2 de Janeiro, o casal contactou a marca do electrodoméstico e pediu três caixas vazias, na tentativa de enganar os gatos e aliciá-los a abandonar o posto. Como o caso se tornou viral nas redes sociais, a empresa prontificou-se a ajudar, mas entre tempestades de neve, as caixas vazias ainda não chegaram.

Entretanto, vão entretendo a Internet com esta aventura inusitada. Independentemente de a remoção da caixa ser relativamente simples, o casal confessa estar a divertir-se: “Isto é tão tolo, querido e saudável”, disse Jessica. “E se estamos a proporcionar essa diversão, porque é que iríamos interromper isso?”, escreveu, numa publicação no Facebook.

