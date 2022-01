Mais do que o automóvel do futuro, este é o presente em que se traça o futuro da sustentabilidade

Desde padrões significativos na avaliação do ciclo de vida, aos recursos utilizados, à reciclagem e ao consumo de energia, muito tem sido feito para que o caminho se comece a construir no que diz respeito aos veículos automóveis. Mas enquanto muitos oferecem uma estratégia focada no imediato, algumas marcas não oferecem concessões a um futuro sustentável a longo prazo, planeando com linhas temporais mais arrojadas. A BMW é exemplo disso, comprometendo-se a expandir a sua estratégia de electrificação e ser capaz de oferecer 25 modelos eléctricos até 2023. Mas esta não é a única data a ter em conta.

Re:pensar, Re:duzir, Re:ciclar. Re:utilizar. É assim que nasce o BMW i Vision Circular, um veículo compacto totalmente eléctrico e com um design sustentável, que estará disponível no ano de 2040. No fundo, este projecto é muito mais do que apenas um carro do futuro. Este é o carro que determina o futuro. A visão criativa para todo o processo não só materializa a vontade de o BMW Group se tornar no fabricante mais sustentável, no sector da mobilidade individual de elevada qualidade, como tem como objectivo alcançar a utilização de materiais reciclados a 100%.

Para além de um design futurista e luxuoso, o BMWi Vision Circular destaca-se ainda pela sua estética de materiais e desmontagem fácil. Existe uma redução do número de peças, grupos de materiais e acabamentos de superfície. Ao invés, a utilização é feita a partir de material reciclado e renovável. A pele, por exemplo, é substituída por têxteis, sem que cada pormenor deixe de contar a sua história. No fundo, o interior do BMW i Vision Circular destaca o que o futuro poderá reservar, no que diz respeito à circularidade e selecção de materiais.

Para além disto, é ainda de destacar a sua desmontagem fácil. Várias peças do veículo são desmontadas de forma fácil e rápida, sendo possível devolvê-las aos seus mono materiais individuais que são alimentados de volta ao ciclo de materiais. Isto não só vem provar que as ligações amovíveis são relevantes, enquanto os produtos não chegam ao seu fim, como vem simplificar a substituição de peças e materiais enquanto os produtos são utilizados.

Passos dados no caminho da sustentabilidade Foto O BMW i Vision Circular não é a única mudança implementada pela marca rumo à sustentabilidade. Na verdade, durante esta viagem, várias têm sido as metas alcançadas: 99% dos resíduos gerados pelo BMW Group mundialmente são reciclados e reutilizados;

Toda a madeira utilizada é proveniente de plantações com certificado do FSC - Conselho de Manejo Florestal;

Desde 2020 que as fábricas da BMW em todo o mundo compram energia proveniente de fontes renováveis;

Até ao momento, são 14 os modelos electrificados disponíveis na marca;

Aposta da Reutilização: cada material pode ter mais do que uma vida;

Aposta na Reciclagem: o que inicialmente eram apenas resíduos, são agora transformados em matéria-prima. Um exemplo disso são os tapetes do BMW iX, feitos inteiramente de resíduos reciclados do oceano e de aterros.

Ainda que os resultados sejam animadores, o caminho é longo e a lista de objectivos ainda tem várias etapas por preencher. Até 2030, a marca propõe-se a alcançar metas como 25% dos seus modelos electrificados, 20% menos de emissões de CO2 na cadeia de fornecimento - e 80% menos nos processos de produção -, neutralidade climática em 2050, entre tantas outras.

A viagem é longa e, por vezes, a estrada pode ser sinuosa. Porém, quilómetro a quilómetro, a vontade é a de escolher novos e diferentes caminhos que nos levem até um futuro mais amigo do ambiente, um futuro em que os círculos são virtuosos.