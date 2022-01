FPF processada em um milhão de euros

Um dos raros processos disciplinares da justiça desportiva contra intermediários de futebol envolveu Eurico Paulo Teixeira, suspenso por uma temporada e punido com uma multa de 1020 euros por solicitar informações relacionadas com um jogador que agenciava, numa altura em que tinha caducado o seu registo na Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Antes do castigo, o empresário quis regularizar a situação, pagou a taxa respectiva, mas nunca recebeu resposta nem reembolso por parte da Direcção de Registos e Transferências (DRT) da FPF, até ter avançado, em Outubro, com um processo de um milhão de euros contra o organismo que regula o futebol português, para compensar prejuízos no exercício da sua actividade.