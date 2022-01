Pinhal de Leiria vai ter menos autóctones que o previsto e outro modelo de exploração

O Pinhal de Leiria, que em 2017 viu 9,5 mil dos seus 11 mil hectares consumidos pelas chamas, vai ter menos árvores autóctones do que o previsto inicialmente e um modelo de exploração diferente ao que estava em vigor antes do incêndio.

De acordo com declarações do secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, ao PÚBLICO, estas são algumas das novidades da nova versão do Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional de Leiria (PGFMNL), que está a partir desta quarta-feira em consulta pública.

Antes de 2017, apenas 3% a 4% desta mata, que foi também afectada pela tempestade Leslie em 2018, não estava ocupada por pinheiro-bravo. Numa perspectiva de prevenção de incêndios, explica João Catarino, o objectivo era interromper as manchas de pinheiro bravo com outras espécies. No entanto, por causa das características do solo, tal “não é possível”. “Vamos ter algumas áreas de outras espécies, mas muito pouco em relação àquilo que gostaríamos”, disse. A secretaria de Estado avança que, com as intervenções em curso, “a área a ocupar com outras espécies aumenta para cerca de 10%”.

A nova versão do PGFMNL prevê também que, daqui para a frente, se deixe de praticar cortes rasos (que significam a abertura de clareiras no pinhal), passando a optar-se por cortes selectivos. Uma opção que tem impacto na configuração do pinhal, mas é também “de uma questão de preservação de biodiversidade”, justificou o secretário de Estado.

A realidade em que se baseou o anterior plano de gestão, aprovado em 2012, deixou de existir e o documento “ficou completamente desactualizado com os incêndios de 2017”, diz João Catarino. Quase quatro anos e meio depois do fogo, só agora foi possível desenhar um novo documento porque era preciso perceber, “talhão a talhão” se haveria regeneração natural de pinheiro ou se era necessário rearborizar e adaptar o plano às características do terreno.

O trabalho partiu de um perspectiva de restauro do ecossistema, tendo em conta os serviços que a floresta presta, não só de captura de dióxido de carbono, mas também como barreira que trava o avanço dunar. “A melhor espécie para o impedir são os pinheiros”, mas numa lógica transitória, em que estes “sejam instalados, comecem a produzir matéria orgânica e a criar condições para o aparecimento de outras espécies”. Esse processo, diz João Catarino, foi interrompido pelo incêndio, o que significa que “não há matéria orgânica suficiente para pensar noutras árvores”.

Sobre as críticas ao investimento no pinhal, o secretário de Estado refere que, desde o incêndio, a receita com material lenhoso rondou os 17 milhões de euros. “Nos próximos cinco ou seis anos, essa receita será absorvida” pelos trabalhos a desenvolver ali. “E o problema”, acrescenta, “é que nos próximos 30 anos não haverá receita ou será residual”.

Outro dos objectivos estratégicos do plano é “potenciar a fruição da mata” através da reabilitação de parques de merendas, vias de circulação e sinalética. “Queremos voltar a ter uma Mata Nacional aonde as pessoas vão”, sintetizou o membro do governo.

Também afectadas pelos incêndios de 2017, as matas nacionais atlânticas, como a do Urso, também no distrito de Leiria, ou da Leirosa, mais a Norte, já na Figueira da Foz, não têm ainda planos de gestão actualizados. Esses documentos estão a ser elaborados, refere o secretário de Estado. “Esperamos lançá-los em consulta pública brevemente”, acrescentou.