Como a tecnologia PRIMAVERA ajuda a impulsionar o sector da tapeçaria de luxo

Com uma produção quase exclusiva para o mercado externo, a Tapeçarias Ferreira de Sá, em Espinho, distingue-se pela singularidade das suas peças. Todos os tapetes são peças únicas, exclusivas e personalizadas, que se exibem como autênticas obras de arte que ornamentam hotéis de luxo, lojas de alta-costura, restaurantes, bares e salões de chá de requinte, iates, museus e edifícios públicos, além de escritórios e projectos residenciais de luxo.

Mais de 75 anos após o seu início, em 1946, ainda mantém viva a arte manual da tecelagem, porém com a evolução dos tempos, a produção 100% manual foi dando lugar a modernos robôs - actualmente são 17, mas o plano passa por adquirir mais quatro em 2022. “Estamos a atravessar uma fase de forte crescimento no segmento residencial. O nosso objectivo é que este ano as vendas através de agentes e/ou distribuidores representem o maior segmento de mercado da empresa, ultrapassando as vendas no segmento Private Label”, explica o director financeiro e de outros serviços da Ferreira de Sá, Júlio Alves.

Um negócio que vive de modernidade e tradição

Aqui há uma conciliação perfeita entre a modernidade e a tradição. Ao lado das tecedeiras e dos seus teares tradicionais convivem modernos equipamentos robotizados, totalmente automatizados e que permitem ligar o chão de fábrica ao sistema central de gestão, o ERP PRIMAVERA, a partir do qual se obtém os dados para a gestão de um negócio que em 2021 cresceu cerca de 45% face ao ano anterior e que em 2022 estima facturar 22 milhões de euros, 85% provenientes do mercado externo.

Não se consegue sucesso sem informação e o investimento que fizemos em sistemas permite-nos ter informação bem trabalhada no PRIMAVERA e isso naturalmente também contribui para o sucesso da empresa." Júlio Alves, Director Financeiro e Outros Serviços da Ferreira de Sá.

ERP PRIMAVERA garante gestão integrada do chão de fábrica

Com um modelo de produção Bespoke - ou seja, cada peça é única e irrepetível - é fundamental ter agilidade no planeamento e na gestão da produção, particularmente no que respeita às especificações técnicas de cada encomenda.

Por força deste modelo, a preparação das ordens de fabrico é totalmente individualizada para cada unidade produzida e requer um elevado grau de precisão da informação, desde o momento em que a encomenda é recebida, até ao momento em que a peça é entregue ao cliente. Para tal, foi desenhado um puzzle de sistemas de informação, todos eles ligados ao ERP PRIMAVERA, de forma a garantir que no chão de fábrica seja fácil aceder à informação das ordens de fabrico e os decisores das várias áreas operacionais acedam a informação consolidada e fidedigna de apoio à decisão.

O ERP PRIMAVERA tem sido, há mais de 20 anos, a peça central que une a informação e que garante o rigor dos dados, garante o responsável pelos sistemas de informação.

“O ERP PRIMAVERA, no que se refere à integridade de dados e de confiança na informação é muito forte, temos a garantia de que todas as transacções e movimentos estão registados o que nos permite saber quem fez o quê, quando e como, graças à sua rastreabilidade e mecanismos de validação que desenvolvemos e que nos dão um elevado nível de rigor. Temos total confiança no sistema”, comenta o responsável pela área de desenvolvimento dos sistemas de informação, André Silva.

Um puzzle de sistemas unidos pelo ERP

Gerir um negócio industrial apenas com um sistema de informação é impensável, mas criar um puzzle de sistemas que funcionam como um só é possível, e é uma das razões do sucesso da gestão desta empresa. “Nós temos vários sistemas integrados, mas para o utilizador é como se trabalhássemos apenas com o PRIMAVERA, um software muito user-friendly e fácil de usar, as pessoas nem se apercebem quando estão a entrar noutro sistema e isso é, para nós, uma enorme vantagem, podermos criar em cima do PRIMAVERA todos os desenvolvimentos específicos da nossa actividade, com as garantias de robustez da informação que o sistema nos dá”, comenta André Silva.

No ERP PRIMAVERA é automaticamente integrada informação de vários sistemas, concretamente do CRM (Customer Relationship Management), do software de gestão da produção, do sistema de relógio de ponto, do sistema de picking, do sistema de balanças, do sistema de câmaras fotográficas e da central telefónica, permitindo uma visão global de todo o negócio, que é aprimorada pelas análises e relatórios de gestão desenhadas à medida na solução PRIMAVERA Office Extensions.

Um trilho de evolução tecnológica contínua

Desde 2014 que a Ferreira de Sá está a investir intensivamente na digitalização dos processos de negócio e a desenvolver continuamente novas funcionalidades em cima do ERP PRIMAVERA, com o objectivo da máxima digitalização.

Rolando Conceição, responsável de infra-estruturas tecnológicas salienta: “já trabalhamos com as soluções PRIMAVERA há cerca de 20 anos, mas desde há cerca de 5 anos que estamos a fazer um grande investimento no sentido da nossa evolução digital, de forma a termos toda a informação digitalizada e controlada a partir do PRIMAVERA, desde a recepção da encomenda, passando pelo processo final de fotografar o produto, até à expedição, tudo foi optimizado para eliminar redundância e eliminar erros”.

Com a recente integração de uma nova empresa no grupo, a evolução digital passará também pela implementação das soluções de gestão PRIMAVERA na nova unidade. Mas o processo de transformação digital do grupo não irá ficar aqui.

No início de 2022 será finalizado o processo de migração para a versão 10 do ERP PRIMAVERA, a mais recente tecnologia de gestão disponibilizada pela tecnológica, e a implementação de uma solução de gestão documental que irá eliminar por completo a circulação de papel dentro da empresa.

