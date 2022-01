Mário Silva é o quarto treinador do Santa Clara nesta época

Mário Silva foi o escolhido para comandar os destinos do Santa Clara até final da temporada. O técnico de 44 anos será, assim, o quarto treinador da presente época na equipa açoriana.

Dias depois de ter imposto a primeira derrota ao Sporting no campeonato 2021-22, o Santa Clara anunciou a contratação de Mário Silva. “A Santa Clara, Açores -- Futebol SAD tem o prazer de anunciar Mário Silva como novo treinador do clube, assinando contrato válido até ao final da presente época desportiva, com outra de opção”.

A temporada começou com Daniel Ramos ao leme da equipa principal, mas o técnico vila-condense acabaria por rumar à Arábia Saudita, forçando os insulares a mudarem de treinador. Entrou, então, Nuno Campos, a 11 de Outubro, mas aguentaria apenas dois meses no cargo.

Agora, Mário Silva vem substituir o técnico interino, Tiago Sousa, que cometeu a proeza de ter orientado a equipa no triunfo sobre o Sporting, no passado sábado. Um resultado que colocou a equipa fora da zona de despromoção, no 14.º posto, com 16 pontos.

Mário Silva encontrava-se sem clube desde a época passada, durante a qual orientou o Rio Ave em 15 jogos, tendo sido afastado do comando dos vila-condenses a 30 de Dezembro de 2020.