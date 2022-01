Manchester United vence Aston Villa na Taça de Inglaterra

O Manchester United assegurou nesta segunda-feira a última vaga disponível na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 1-0 na recepção ao Aston Villa, no derradeiro encontro da terceira ronda da prova.

Em Old Trafford, os “red devils”, vencedores da competição em 12 ocasiões, superaram os “villans” graças a um cabeceamento certeiro do médio escocês Scott McTominay ainda no primeiro tempo, logo aos oito minutos.

Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares no United, enquanto Cristiano Ronaldo ficou de fora das opções de Ralf Rangnick, devido a problemas físicos, segundo adiantou o próprio treinador.

Na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, o Manchester United vai defrontar o Middlesbrough, do segundo escalão, no dia 5 de Fevereiro.