Empresário norte-americano John Textor tem acordo para adquirir Botafogo

O empresário norte-americano John Textor, co-proprietário dos ingleses do Crystal Palace, chegou esta segunda-feira a acordo com o Botafogo para adquirir a maioria da sociedade anónima do futebol (SAF) do clube que foi promovido ao principal escalão do futebol brasileiro.

“O Presidente Durcesio Mello e o investidor John Textor assinaram o acordo vinculativo para transformação do Botafogo através de uma nova estrutura filiada por meio da SAF. Como rege o estatuto, o contrato segue para deliberação dos poderes do Clube em Sessão do Conselho Deliberativo, no dia 13 de Janeiro, e em Assembleia Geral, no dia 14”, escreveu o “fogão”, na página oficial na internet.

Nota Oficial - Transparência



Botafogo abre canal de dúvidas a conselheiros para esclarecimentos sobre a negociação da SAF com John Textor/Eagle Holdingshttps://t.co/bYHrunJrsv — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 10, 2022

Por sua vez, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, recorreu à rede social Twitter para se regozijar com o êxito da operação. “É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial”, enalteceu o dirigente do conjunto carioca.

De acordo com o site brasileiro Globo Esporte, o magnata, de 56 anos, que adquiriu 18% das acções dos “eagles”, em Agosto de 2021, vai comprar 90% das acções do Botafogo.

No passado domingo, em entrevista à TV Globo, Textor referira que o valor da transacção é “confidencial”, mas a imprensa local indica que o investimento será de 62 milhões de euros (ME) ao longo de sete anos.

“O clube quer uma garantia significativa ao longo de vários anos para o pagamento de salários, custos operacionais e investimentos, que são os três principais pilares do sucesso no terreno”, explicou Textor, durante a entrevista.

Este acordo terá de ser validado durante esta semana pelo conselho de administração do clube e pela assembleia geral do Botafogo, campeão brasileiro em 1968 e 1995.

Em Julho de 2021, o Benfica revelou que o empresário norte-americano celebrou um acordo com o português José António dos Santos, maior accionista individual da SAD “encarnada”, para aquisição de 25% do seu capital social.

Já depois das eleições do clube, vencidas por Rui Costa, John Textor chegou a reunir com dois vice-presidentes do clube “encarnado", manifestando interesse em investir na SAD do Benfica.