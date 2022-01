Amorim regressa para o jogo da Taça

Técnico “leonino” vai para o banco no Leça-Sporting, depois de ter falhado a viagem aos Açores devido a infecção com covid-19.

Rúben Amorim vai voltar a estar no banco do Sporting nesta terça-feira em Paços de Ferreira no jogo da Taça de Portugal frente ao Leça. A informação foi dada nesta segunda-feira em conferência de imprensa pelo adjunto Carlos Fernandes, que assumira as funções de treinador de campo na passada sexta-feira, frente ao Santa Clara.

Depois de ter falhado o jogo nos Açores, que ditou a primeira derrota dos “leões” no campeonato, Amorim está de regresso para orientar a equipa, uma semana depois de ter testado positivo quanto à covid-19.

Ainda segundo o adjunto, Pedro Porro e Gonçalo Inácio também estarão à disposição do técnico para este confronto com o Leça por um lugar nas meias-finais da Taça.