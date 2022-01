À mesa com a família real portuguesa, a beber café e chocolate

Reorganização da Sala de Porcelanas do Palácio de Queluz dá a ver 200 peças, algumas delas das colecções da Pena e da Ajuda. Selecção mostra até que ponto o gosto de certos monarcas estava actualizado e testemunha a introdução de novos hábitos alimentares na corte no século XVIII.

A sala é pequena, mas as vitrinas estão recheadas, com as sedas brancas e os espelhos a puxar pelo brilho natural da porcelana bem cuidada e pelos azuis, rosas, dourados e vermelhos usados na sua decoração.