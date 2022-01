Nottingham empurra Arsenal para fora da Taça de Inglaterra

Com 14 Taças de Inglaterra no seu museu, o Arsenal é o recordista de títulos da mais antiga competição de futebol do mundo, mas não será em 2022 que voltará a erguer o troféu. A equipa londrina foi afastada este domingo da prova pelo Nottingham Forest, que milita no segundo escalão, por 1-0.

A terceira eliminatória da Taça de Inglaterra trouxe uma surpresa e prolongou os festejos de ano novo na terra onde terá vivido o lendário Robin dos Bosques. A equipa que ocupa o nono lugar da Championship seguiu a máxima do seu mítico herói e roubou o palco ao rico adversário londrino.

Um golo do jamaicano Lewis Grabban, aos 83’, levou à loucura as bancadas do City Ground e assegurou a passagem da formação da casa à quarta eliminatória, onde irá defrontar o Leicester City, actual detentor da taça. Nas fileiras do milionário adversário, estavam os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares (substituído logo aos 35’), que saíram de Nottingham igualmente de bolsos vazios.

Uma alegria para os adeptos do clube que arrebatou a Europa do futebol entre 1978 e 1980, com a conquista de duas Taças dos Campeões Europeus. Anos de glória que já estão longe, com o conjunto do centro de Inglaterra a festejar agora conquistas mais modestas.

Nas restantes partidas do dia, não houve outras surpresas para os mais poderosos. O Liverpool goleou em casa o Shrewsbury Town, por 4-1; o Tottenham tremeu mais para bater, em Londres, o modesto Morecambe.

O sorteio da quarta eliminatória realizou-se este domingo e ditou alguns confrontos que vão envolver portugueses. O Fulham, orientado por Marco Silva, terá uma deslocação ao terreno do poderoso Manchester City (adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões), enquanto o Wolverhampton de Bruno Lage (que afastou este domingo o Sheffield United, por 3-0) irá medir forças com o Norwich.