SNS atinge novo recorde de horas extras: 22 milhões no ano passado

Já se esperava um valor recorde, mas o número final dá-lhe dimensão. No ano passado, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram perto de 21,9 milhões de horas extraordinárias. O maior valor registado no Portal do SNS e que representa um acréscimo de 26% em relação ao total de horas extras feitas em 2020, ano em que já tinha batido o recorde nesta matéria. Para os profissionais de saúde esta é a prova que é preciso uma política de recursos humanos para o SNS que garanta mais profissionais e melhores condições de trabalho.