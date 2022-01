Os debates e a virtude da concisão

Há cerca de uma década, o escritor inglês Ian McEwan publicou na New Yorker um texto intitulado Some Notes on the Novella. Segundo McEwan, a novela é a forma perfeita de ficção em prosa, pelo controlo que exige na economia narrativa, na transparência e harmonia do enredo, na precisão das frases, na moderação do ornamento e na preocupação com a concentração e o prazer do leitor. A novela, escreve McEwan, é a “filha bonita” do romance, um “gigante inchado, errante e mal barbeado”, ainda que por vezes genial.