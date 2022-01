Cameron Smith segue imparável no Sentry TOC

No Havai o australiano reforçou comando estabelecendo recorde do torneio aos 36 buracos

Pelo segundo dia seguido, Cameron Smith apresentou o melhor resultado no Sentry Tournament of Champions, que decorre no par 73 do Plantation Course at Kapalua, na ilha havaiana de Maui. Em prova estão 17 dos 20 primeiros do ranking mundial, num field de apenas 38 jogadores.

Depois de um 65 (-8) inaugural, o australiano de 28 anos, 21.º no ranking, marcou um 64 (-9) nesta sexta-feira (madrugada de sábado em Lisboa), ampliando a vantagem na frente e igualando o recorde do torneio aos 36 buracos, com 129 (-17). Um recorde que pertencia ao sul-africano Ernie Els desde 2003, quando este viria a ganhar com uma diferença final de oito shots sobre a concorrência.

O n.º 1 mundial, o espanhol Jon Rahm, e o norte-americano Daniel Berger, ambos com duas voltas de 66 (-7), para um total de 132 (-14), mantiveram a vice-liderança, mas viram a desvantagem aumentar de uma para três pancadas. Patrick Cantlay, campeão da FedEx Cup em título e n.º 4 mundial, que com estes partilhava o segundo lugar na véspera, fez 67 caindo para quarto, com 133 (-13).

Para Smith, foi uma volta tirade a papel químico da primeira, a começar mal, mas a reagir muito bem. Na quinta-feira, concluiu os dois primeiros buracos com par-bogey e depois jogou os restantes em 9 abaixo do par, com 2 eagles e 5 birdies; já na segunda jornada, fez bogey-bogey nos 1 e 2, não só perdendo o comando, como desaparecendo momentaneamente da primeira página do leaderboard; mas depois, de forma extraordinária, marcou -11 nos últimos 16 buracos, repetindo o eagle da véspera no 5 e acrescentando-lhe 9 birdies, incluindo quatro a fechar, entre o 15 e o 18.

“Alguns maus shots, três putts no 2. Tinha de carregar no botão do reset”, disse Smith a propósito do seu arranque. “Tenho jogado golfe praticamente toda a minha vida, pelo que facilmente podia descortinar [o que estava mal]. Não tardou para o que o fizesse, e comecei a sentir-me realmente confortável, especialmente com o driver. Sim, e com o putter no resto do dia.”

Smith não esteve sozinho no 64. O norte-americano Sam Burns, depois de abrir o torneio com um modesto 72, conseguiu idêntica marca subindo 21 posições para o lote dos oitavos, com 136 (-10).

No quinto lugar, dois asiáticos: o japonês Hideki Matsuyama (69-65) e o sul-coreano Sungjae Im (67-67), ambos com 134 (-12). O norte-americano Kevin Na é sétimo com 135 (67-68).

O Sentry Tournament of Champions é o décimo torneio da época 2021-2022 do PGA Tour e o primeiro do ano, sendo reservado aos seus vencedores no ano civil prévio, ou seja, em 2021. Cameron Smith obteve a sua vaga ao vencer em Abril, juntamente com o seu compatriota Marc Leishman, o Zurich Classic of New Orleans, o único torneio por equipas do circuito, a pares.

Leishman, com voltas de 69-67, também está a fazer uma boa prova em Maui, integrando os oitavos classificados juntamente com Burns, Brooks Koepka (68-68), Stewart Cink (69-67), Xander Schauffele (69-67) – campeão em 2019 –, Seamus Power (71-65) e Si Woo Kim (71-65).

O campeão em título do Sentry TOC, Harris English (73-70), partilha o último lugar com Lucas Glover (74-69) e K. H. Lee (72-71). O vencedor de 2020, Justin Thomas, melhorou significativamente marcando 67, mas o 74 inaugural hipotecou desde logo quaisquer hipóteses: é 32.º, com 141 (-5).

Veja mais em www.golftattoo.com