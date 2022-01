Passou uma década a infernizar vida aos vizinhos. Só foi preso depois de tentar matar um deles

Homem perturbado danificou carros, provocou incêndios e roubou correspondência alheia. Continuou em liberdade mesmo depois de bater com martelo várias vezes na cabeça de morador.

Um homem de 43 anos foi preso esta semana depois de ter passado uma década a infernizar a vida dos vizinhos. De ameaças de morte a roubo de correspondência das caixas de correio, passando por incêndios e por danos nos automóveis estacionados à porta, os habitantes de um prédio situado na Senhora da Hora, em Matosinhos, sofreram um pouco de tudo.

Tudo começou quando o arguido, agora com 43 anos, se mudou para o apartamento onde já moravam os pais, em 2012. Começou desde o início a questionar as contas do condomínio, e à medida que o tempo foi passando os comportamentos anti-sociais iam-se agravando.

Incendiou tapetes colocados à entrada das casas, arrombou caixas de correio e chegou a criar uma conta de correio electrónico em nome de um vizinho da qual enviava correspondência para a Segurança Social e para outros organismos oficiais, com o objectivo de lhe criar problemas. Também colou cartazes no exterior do prédio a insultar a vizinhança, que nalguns casos acusava de pedofilia.

As queixas nas autoridades iam-se sucedendo sem que nada acontecesse, por não haver provas da autoria destes e de outros delitos. Nem mesmo depois de ter tentado desfazer a cabeça de um vizinho à martelada, em meados de Agosto passado, o homem foi detido. Nesse dia começou por colar fita-cola à campainha de uma vizinha, que, com medo de sair de casa para resolver o problema e dar de caras com ele, pediu ajuda a outro condómino. Quando este apareceu para a socorrer, o visado deu-lhe uma martelada na cabeça que o deitou ao chão e continuou a atacá-lo com o mesmo instrumento mesmo depois disso. Não lhe provocou a morte por mero acaso e graças à intervenção de outros residentes, refere um comunicado da Polícia Judiciária divulgado esta sexta-feira.

A detenção deste homem só se deu depois de, já esta semana, a Polícia Judiciária ter conseguido um mandado de busca para revistar o apartamento onde mora com os pais, no qual foram encontrados indícios de ter sido ele o autor destes crimes. O martelo com que ia matando o vizinho foi apreendido.

Segundo a mesma nota informativa, o suspeito está desempregado e tem antecedentes criminais por condução sob o efeito de álcool e ofensas à integridade física. Vai agora responder por tentativa de homicídio, de violação de correspondência, falsidade informática e perseguição.

Os habitantes do prédio da Senhora da Hora podem finalmente ter sossego: foi-lhe decretada prisão preventiva.