Cabril, lugar esquecido

Portugal é um país repleto de preciosos tesouros perdidos. Especialmente nas zonas mais interiores, existem aldeias extraordinárias cuja existência desconhecemos por completo. Cabril é um desses casos.

No concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, existe uma pequena freguesia chamada Cabril. Apesar da aparência de aldeia fantasma, há muita vida no seu coração, principalmente no Verão. É, sem dúvida, um local onde gosto de passar o meu Verão, pela tranquilidade que a natureza oferece e pela liberdade que se pode ter, uma vez que não tenho de me preocupar com os problemas que as cidades nos põem. O Cabril também tem a particularidade de ter fauna e flora interessantes, o que permite, por exemplo, que avistemos por vezes animais menos comuns, como javalis, aves de rapina, raposas...

Em tempos, esta era a aldeia mais desenvolvida nos arredores, e foi por essa razão, havendo muitas casas que já usavam cimento em vez do xisto, que veio a perder parte dos seus méritos de superioridade. Com os apoios oferecidos e com o turismo das Aldeias de Xisto, destacaram-se as outras aldeias, caindo o Cabril em esquecimento.

Um dos maiores destaques da localidade é a barragem de Santa Luzia, referida num texto de Miguel Torga onde se alude à construção da barragem e à submersão da aldeia de Janeiro de Baixo. Durante o Verão, a piscina acrescentada artificialmente chega a estar cheia, fazendo com que, para nos instalarmos, tenhamos de colocar as toalhas umas em cima das outras. Outra característica singular é o facto de, quando a barragem está mais cheia, se formar uma ilha quase a meio; entretanto, quando a barragem está mais vazia, é possível ir-se até lá por uma estrada improvisada de terra batida.

Cabril tem ainda uma particularidade interessante. É que a esmagadora maioria dos seus habitantes pertence à família dos Teodoro. Eu próprio faço parte dela, embora não tenha o apelido. Isto é sabido porque, já desde o tempo do meu avô, se faz uma festa bienal com o intuito de todos se conhecerem melhor e actualizarem a árvore genealógica da família, tanto com casamentos como com nascimentos e outros acontecimentos relevantes. Foi numa destas festas que vim a reconhecer vários primos em quinto grau, todos mais ou menos Teodoros. Estes laços familiares tinham caído em esquecimento. No fundo, como sucedeu à aldeia.

Ricardo Ferreira Santos