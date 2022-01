Santa Clara-Sporting: um recorde no meio do Atlântico

Se a primeira volta do Sporting da época passada foi incrível, a desta temporada ainda pode ser melhor. Os “leões” fecham nesta sexta-feira a primeira metade do campeonato nos Açores, frente ao Santa Clara (18h30, SPTV1) e, em caso de vitória, farão melhor do que nas primeiras 17 jornadas de 2020-21, época em que foram campeões após um jejum de 19 anos. Na presente temporada, a equipa de Rúben Amorim leva 14 vitórias e dois empates, e um triunfo frente aos açorianos dará para ultrapassar o registo de 2020-21, com 14 vitórias e três empates.

Com Amorim a controlar as coisas à distância (está forçado à quarentena por ter testado positivo à covid-19 pela segunda vez), o Sporting pode cumprir nos Açores a sua melhor primeira volta de sempre em campeonatos com 18 equipas e com a vitória a valer três pontos – 45 pontos foi o que conseguiu na época passada e nesta pode chegar aos 47. E se os “leões” não perderem nos Açores, esta será a nona época em que conseguem chegar a meio do campeonato sem qualquer derrota.

Para o primeiro jogo do ano, o Sporting apresenta-se com vários regressos e algumas ausências, para além do seu treinador – o adjunto Carlos Fernandes irá conduzir as operações no terreno, sempre em comunicação com o chefe de equipa. O central marroquino Feddal está apto, depois de um mês de ausência, um regresso bem-vindo para o sector defensivo que não terá Gonçalo Inácio (covid-19) e Pedro Porro (lesão). Marsà e Catamo são os outros que estão em isolamento por infecção, enquanto Jovane continua a recuperar de lesão. Já disponíveis para ir a jogo estão Ugarte e Tabata.

Para o Sporting não será grande novidade jogar sem Amorim no banco. Entre a primeira infecção com covid-19 e vários castigos, Amorim já falhou oito jogos e os “leões” venceram sete – um empate 2-2 frente à B-SAD estragou o registo 100% vitorioso do Sporting sem o seu treinador. E para além deste jogo em São Miguel, Amorim deverá falhar também a presença em Paços de Ferreira, para o jogo da Taça de Portugal frente ao Leça na próxima terça-feira.

Entre o Sporting e o recorde estará um Santa Clara que tem passado a época toda a navegar no fundo da tabela. Teve um momento alto com a vitória sobre o FC Porto para a Taça da Liga, mas os açorianos têm tido pouca estabilidade – já vão no terceiro treinador da época, o interino Tiago Sousa, depois de Daniel Ramos e Nuno Campos.