Cria novos produtos com cortiça nas áreas de Moda e Design — e ganha 750 euros

Para fomentar a valorização da cortiça, o município de Coruche promove a 5.ª Edição do Concurso de Ideias e Criatividade. As candidaturas já estão abertas.

O Montado de Sobro e Cortiça, projecto do município de Coruche, abriu as candidaturas para a 5.ª edição do seu Concurso de Ideias e Criatividade. Os interessados podem submeter propostas nas áreas de Moda - Coordenados e Calçado e Design e Novos Produtos de Cortiça até 23 de Março e 26 de Abril, respectivamente. Tal como se pode ler no comunicado, “o prémio é de 750 euros para os vencedores de cada uma das categorias” e também das subcategorias de Moda.

Para estimular o empreendedorismo, a criatividade, a inovação e a valorização do Montado de Sobro, em particular da cortiça, que é o seu principal produto, o concurso “procura ir mais longe nos capítulos da inovação e da sustentabilidade”, refere o município. Esperam-se propostas contemporâneas e originais, que dignifiquem o valor do Montado de Sobro e Cortiça e que possam dar origem a novos produtos ou serviços.

Até 3 de Abril serão apurados os finalistas da categoria de Moda, para que consigam produzir coordenados e calçado em cortiça para os apresentarem, numa data a anunciar, na Feira Internacional da Cortiça de Coruche. Na categoria de Design e Novos Produtos da Cortiça serão seleccionados, até 14 de Maio, os projectos a serem expostos, a 18 de Junho, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. As normas de participação podem ser consultadas aqui.

Texto editado por Amanda Ribeiro