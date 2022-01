Sporting vence primeiro derby da época na Luz

O Sporting triunfou nesta quarta-feira, no Pavilhão da Luz, sobre o Benfica (63-74) e reforçou a liderança da Liga portuguesa de basquetebol. No primeiro derby da época, correspondente à quinta jornada, nem “leões”, nem “águias” foram particularmente eficazes nos lançamentos, mas o que acabou por fazer a diferença foi a maior capacidade defensiva da formação orientada por Luís Magalhães.

Com este triunfo, o Sporting passa a ter 26 pontos em 14 jogos e mantém-se na liderança, enquanto o Benfica segue no segundo posto, com 24 pontos em 13 jogos.

Entrou melhor o Benfica, com um domínio claro no primeiro período, ganhando uma diferença de dez pontos nos primeiros dez minutos (24-14). Os “leões” melhoraram ligeiramente no segundo quarto, mas a vantagem continuou a ser “encarnada” ao intervalo (39-35).

Foi no início do terceiro período que o Sporting conseguiu recuperar a vantagem no marcador. Durante os primeiros quatro minutos, o Benfica marcou apenas dois pontos, enquanto o Sporting, no mesmo período, marcou 11. Para além do maior acerto, os “leões” eram mais fortes nos ressaltos, com o poste norte-americano Justin Patton em destaque.

Com Betinho Gomes em noite pouco inspirada, Frank Gaines foi mantendo o Benfica na luta pelo jogo, enquanto os “leões”, perante a falta de acerto do habitualmente explosivo Travante Williams, foi contando com os lançamentos longos de Micah Downs para chegarem ao final do terceiro período com quatro pontos de vantagem (54-58).

No último quarto, o Sporting conseguiu manter o jogo a seu favor, mantendo a mesma agressividade defensiva e muita paciência no ataque, enquanto o Benfica foi sentindo a urgência de ter de recuperar da desvantagem e foi muito precipitado nas suas acções atacantes.

Diogo Ventura (14 pontos) e Miguel Maria (10) foram os melhores marcadores do Sporting, enquanto Frank Gaines foi o melhor concretizador do Benfica, com 17 pontos.