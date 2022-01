Estoril-FC Porto vai mesmo acontecer

O Estoril-FC Porto da 17.ª jornada da I Liga vai acontecer no dia e na hora previstos, no próximo sábado às 18h, no António Coimbra da Mota. A decisão de manter o jogo ficou fechada nesta quarta-feira, depois de uma última reunião entre os dois clubes e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

As normas confirmadas nesta quarta-feira pela Direcção Geral de Saúde (DGS) que prevêem a diminuição do número de dias em isolamento de dez para sete fará com que o Estoril consiga ter jogadores no próximo sábado, depois de ter ultrapassado os 30 casos positivos de covid-19 nos últimos dias entre jogadores, equipa técnica e restante staff.

Em comunicado, a SAD estorilista confirmou a decisão de ir a jogo, referindo que, após a última reunião entre todas as partes, manteve o pedido de adiamento.

“Na defesa dos interesses dos atletas e da sua condição física e com o objectivo de salvaguardar a verdade desportiva - entre jogadores (18) e membros do staff (9) foram 27 os profissionais em isolamento que não efectuaram qualquer preparação conjunta, sendo que muitos deles estiveram impedidos de treinar -, a Estoril Praia SAD manteve o pedido de adiamento do jogo, pedido este que foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário”, pode ler-se no comunicado.

Os “canarinhos” dizem ainda que esta decisão “embora legítima, não deixa de impossibilitar a presença nas melhores condições possíveis da equipa da Estoril Praia SAD” para o confronto com os portistas, acrescentando que irão “avaliar com a máxima prudência a situação física de todos os jogadores de forma a apresentar o seu melhor onze”.

O que também já é certo é o adiamento do jogo entre as equipas sub-23 do Estoril e do Rio Ave. O encontro da 1.ª jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação estava agendado para 11 de Janeiro e foi remarcado para 18 de Fevereiro, às 17h.

No auge do surto, os estorilistas chegaram a avançar com um pedido de adiamento do jogo, um cenário que o FC Porto rejeitou invocando um calendário demasiado carregado para poder encaixar mais um compromisso. O encontro só poderia ser adiado se qualquer uma das equipas tivesse menos de 13 jogadores disponíveis (um deles guarda-redes), uma norma aprovada a 21 de Dezembro em AG da Liga.

Essa norma foi votada pelos clubes depois do B-SAD-Benfica de 27 de Novembro no Jamor. Os “azuis” foram a jogo com apenas nove jogadores - incluindo dois guarda-redes - e o encontro foi interrompido na segunda parte, aos 48’, quando a B-SAD deixou de ter o número mínimo de jogadores em campo (sete), numa altura em que já estava 0-7 para o Benfica.