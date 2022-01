Dakar: Barreda vence 4.ª etapa, Rui Gonçalves em quarto

A etapa mais longa da edição de 2022 no Dakar terminou com o triunfo de Joan Barreda (Honda) nas motas e com o quarto lugar do português Rui Gonçalves (Sherco), que chegou a Riade 7m59s depois do vencedor. O líder da classificação geral continua a ser Sam Sunderland (Gas Gas).

Numa ligação de 709km, entre Al Qaisumah e a capital saudita, foram 465 os quilómetros cronometrados na especial desta quarta-feira. O espanhol Joan Barreda precisou de 4h06m06s para concluir a etapa, sendo seguido pelo experiente Pablo Quintanilla (Honda), que terminou a 4m37s, e por Danilo Petrucci (Tech3 KTM), a 6m53s.

No quarto posto, Rui Gonçalves dá mostras de querer cimentar a sua reputação no Dakar. O piloto transmontano, que durante 17 anos ganhou experiência no motocrosse, estreou-se na maior prova de todo-o-terreno do mundo em 2021, com um 19.º lugar, e actualmente ocupa a 38.ª posição na geral.

Entre os restantes portugueses, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) - que tinha arrebatado a etapa anterior - foi 38.º, a 30m38s, 18 posições atrás de António Maio (Franco Sport), que fechou a tirada na 20.ª posição, a 19m16s do vencedor. Mário Patrão (Credit Agricola) foi 44.º, a 45m54s.

Na classificação geral, Rodrigues continua a ser o melhor português, em 19.º, a 58m06s de Sam Sunderland (o piloto britânico terminou a 4.ª etapa em sétimo e conservou o comando), enquanto António Maio é 27.º e Mário Patrão 47.º.