A poluição urbana levou à morte prematura de mais de 1,8 milhões de pessoas em 2019

A poluição nas zonas urbanas do planeta tem custos elevados para a saúde dos habitantes das cidades, que se traduziram, em 2019, em 1,8 milhões de mortes prematuras no mundo, de pessoas expostas a partículas finas, o principal factor de risco ambiental para desenvolver doenças, diz um estudo publicado esta quarta-feira na revista Lancet Planetary Health. Noutro estudo relacionado, os cientistas concluem que cerca de dois milhões de casos de asma em crianças em todo o mundo no mesmo ano podem ser atribuídos a poluição por dióxido de azoto (NO2), um poluente emitido sobretudo por veículos.