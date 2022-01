Última semana trouxe 157 mil novos casos, mas mortes e internamentos continuam estáveis. O que mudou em relação ao ano passado?

Portugal registou, nos últimos sete dias, mais infecções por covid-19 do que a soma de casos nos meses de Novembro, Outubro, Setembro e grande parte de Agosto. No total, são 113 dias de pandemia ultrapassados pelas 157.115 infecções detectadas desde 28 de Dezembro, indicador que espelha o impacto da circulação da variante Ómicron pelo país e também o aumento exponencial do número de testes realizados nas últimas semanas. É neste contexto de rápida transmissão do vírus que os peritos se reúnem com os governantes, esta quarta-feira no Infarmed, para voltarem a discutir as melhores estratégias de gestão da pandemia.