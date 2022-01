Nas ilhas, PSD e CDS (e o PPM) vão juntos às legislativas

Não é uma situação inédita as regiões autónomas irem a eleições com um boletim de voto com um desenho diferente do continente. Em 2015, por exemplo, o PSD e o CDS foram sozinhos na Madeira, e nos Açores os centristas juntaram-se ao PPM, não acompanhando a coligação PSD/CDS de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.