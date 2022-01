Cerca de 103 mil crianças com vacinação contra a covid agendada para esta semana

Entre vacinas administradas - perto de 96 mil - e auto-agendamentos já efectuados, as cerca de 199 mil crianças representam 31% do universo estimado a imunizar.

Há cerca de 103 mil crianças que estão agendadas para serem vacinadas contra a covid-19 entre os dias 6 e 9 deste mês, revelou ao PÚBLICO fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Os dados reportam-se até às 16h30 desta segunda-feira. Há mais de 95 mil crianças entre os cinco e os 11 anos já imunizadas.

Os cerca de 103 mil de pedidos realizados online abrangem as crianças entre os cinco e os 11 anos. O calendário das aberturas para o auto-agendamento no Portal da Covid-19 foi feito de forma faseada: a 23 de Dezembro ficou disponível para as crianças entre os oito e os 11 anos, a 27 do mesmo mês foi estendido também aos sete anos e a 29 de Dezembro passou também a abranger as crianças com cinco anos.

Segundo o último relatório da vacinação, divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta segunda-feira, há 95.752 crianças entre os cinco e os 11 anos já imunizadas. As estimativas do Governo é que sejam elegíveis para vacinação cerca de 638 mil crianças nestas idades.

Entre vacinas administradas e auto-agendamentos já efectuados, as cerca de 199 mil crianças representam 31% do universo estimado a imunizar. Contudo, é preciso ter em conta que quem está infectado ou em isolamento ou teve covid-19 há menos de três meses não pode ser já vacinado.

A decisão de imunizar todas as crianças entre os cinco e os 11 anos foi anunciada pela DGS no início do mês passado. O Governo optou por dedicar dias exclusivos à vacinação das crianças, com o primeiro fim-de-semana dedicado aos mais novos a acontecer a 18 e 19 de Dezembro. Inicialmente previa-se que fossem abrangidas apenas as crianças entre os nove e os 11 anos, mas os centros de vacinação acabaram por funcionar também na modalidade de casa aberta. Nesse período sido vacinadas mais de 88 mil crianças.

O calendário anunciado no mês passado pelo secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, previa que entre os dias 6 e 9 deste mês fossem vacinadas as crianças entre os nove e os sete anos, mas o auto-agendamento abrange já toda a faixa etária a imunizar. Estão ainda previstos mais dois fins-de-semana para primeiras doses - 15 e 16 de Janeiro e 22 e 23 do mesmo mês.

As segundas doses serão administradas entre 5 de Fevereiro e 13 de Março. No caso das crianças, que tomam a vacina pediátrica da Pfizer, o intervalo recomendado entre doses é entre seis a oito semanas.