Sul-coreano foge para a Coreia do Norte através da fronteira mais vigiada do mundo

As autoridades da Coreia do Sul informaram o vizinho do Norte e pediram garantias de segurança, numa altura em que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou uma nova fase de medidas restritivas no combate à pandemia de covid-19.

Um cidadão da Coreia do Sul atravessou a fronteira para o Norte, no sábado, numa rara deserção para a Coreia do Norte, anunciaram as autoridades militares sul-coreanas.

“Confirmámos que a pessoa em causa atravessou a fronteira da Linha de Demarcação Militar, por volta das 22h40 de sábado [13h40 em Portugal continental], e que fugiu para a Coreia do Norte”, anunciou o Exército sul-coreano. A fuga teve lugar na zona ocidental da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias, a mais vigiada do mundo.

O Exército da Coreia do Sul disse que informou as autoridades militares da Coreia do Norte sobre a fuga, e pediu ao Exército do país que garanta a segurança do cidadão sul-coreano.

Os receios são motivados pela forma intransigente como as autoridades norte-coreanas lidam com o que acreditam ser violações das regras de combate à pandemia de covid-19.

Em Setembro de 2020, um pescador sul-coreano que tinha sido dado como desaparecido foi morto a tiro por tropas norte-coreanos, que justificaram o ataque com uma suposta violação das medidas de combate à pandemia. Quando o caso foi revelado, as autoridades norte-coreanas pediram desculpa.

Dois meses antes, no Verão de 2020, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou o estado de emergência nacional no país e decretou a quarentena numa cidade fronteiriça, depois de um norte-coreano ter fugido para o Sul, queixando-se de sintomas de covid-19.

Os longos períodos de confinamento decretados na Coreia do Norte, por causa da pandemia, contribuíram para um decréscimo no número de norte-coreanos que fogem para a Coreia do Sul. Entre Abril e Junho de 2020, apenas 12 cidadãos norte-coreanos fugiram do Norte para o Sul, em comparação com 320 no mesmo período de 2019.