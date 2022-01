Vizela vence lanterna-vermelha Belenenses SAD

O Vizela alcançou o terceiro triunfo na I Liga de futebol, ao derrotar neste domingo, em casa, o lanterna-vermelha Belenenses SAD por 2-0, em jogo em atraso da 13.ª jornada.

Kiko Bondoso, aos 12 minutos, e Cassiano, de grande penalidade, aos 34, marcaram os golos do Vizela, que, graças à segunda vitória caseira da época, subiu ao 12.º lugar da Liga, com 16 pontos em 16 rondas disputadas.

Inicialmente agendado para 6 de Dezembro, o encontro deste domingo (o primeiro do campeonato em 2022) foi adiado pela Liga de clubes devido ao surto de covid-19 na formação lisboeta, que somou o quinto desaire consecutivo e continua “afundada” no último lugar do campeonato, com oito pontos, mas um jogo a menos.