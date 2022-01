Daniel Sanders e Nasser Al-Attiyah cimentam liderança no Dakar

O australiano Daniel Sanders (Gas Gas), em motas, e o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), nos automóveis, venceram neste domingo a segunda parte da primeira etapa do rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 44.ª edição começou no sábado, na Arábia Saudita.

Sanders concluiu os 334 quilómetros da especial cronometrada em redor da localidade de Há'il com o tempo de 4h38m40s, deixando o segundo classificado, o chileno Pablo Quintanilla (Honda), a 3m07s. O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi o terceiro, a 11m06s do mais rápido do dia.

O alentejano António Maio (Yamaha) é, para já, o melhor representante português, ao ter terminado provisoriamente na 15.ª posição do dia, a 36m50s do vencedor. Joaquim Rodrigues (Hero) foi 30.º, a 56m24s, Alexandre Azinhais (Club Aventura) 66.º, a 2h02m59s, Rui Gonçalves (Sherco) 70.º, a 2h15m25s, tendo sofrido 15 minutos de penalização.

Pedro Bianchi Prata (Bianchi Prata), em 80.º, a 2h28m50s, Arcélio Couto (Bianchi Prata), em 87.º, a 2h45m55s, e Mário Patrão (Credit Agricola), em 100.º, a 3h19m18s, completam o lote de competidores lusitanos nesta etapa.

Audi com problemas

Nos automóveis, Nasser Al-Attiyah foi o mais rápido, com o tempo de 3h30m53s, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 12m44s. O checo Martin Prokop (Benzina) foi o terceiro, a 22m39s do qatari.

O francês Stéphane Peterhansel (Audi), um dos favoritos à partida, sofreu problemas mecânicos no seu Audi eléctrico e perdeu muito tempo à espera da assistência: era segundo à passagem dos 120km quando sofreu danos na traseira do automóvel.

O mau dia da Audi agravou-se com a prestação de Carlos Sainz. O espanhol foi 28.º, a 2h07m07s do primeiro, depois de ter rodado no top 10 até ao quilómetro 229, tendo depois sofrido uma perda de tempo considerável. Já Nani Roma (BRX), outra das coqueluches deste Dakar, foi 19.º, a 1h18m34s.

Na segunda-feira, disputa-se a segunda etapa da prova, entre Há'il e Al Artawiya, com uma ligação de 230 quilómetros e 338 quilómetros ao cronómetro.