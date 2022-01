“Bis” de Correa coloca Atlético de Madrid na rota dos triunfos

Um “bis” do avançado argentino Angel Correa permitiu ao Atlético de Madrid regressar, este domingo, na recepção ao Rayo Vallecano, aos triunfos para a Liga espanhola (2-0), em jogo da 19.ª jornada.

Privado do internacional português João Félix, assim como de Hector Herrera, Koke e Antoine Griezmann, todos infectados com o novo coronavírus, os “colchoneros” colocaram um ponto final numa série de quatro desaires consecutivos e ascenderam ao quarto lugar, com 32 pontos, por troca com o Rayo Vallecano, quinto da tabela, com 30 pontos.

.@LaLiga ???? | Atlético 2 x 0 Rayo



Até parece fácil ?? Correa vezes 2 ????



É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/Kv5xcOzlqs — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 2, 2022

No Wanda Metropolitano, em Madrid, Correa abriu o marcador (28') e ampliou a vantagem (53') instantes antes de o português Bebé render o compatriota Kevin Rodrigues.

À mesma hora, o Elche, reduzido a 10 elementos desde os 47 minutos, face ao vermelho directo exibido a Diego González, aguentou o “nulo” na recepção ao Granada, que teve o guarda-redes Luís Maximiano entre os titulares e o defesa Domingos Duarte no “banco”.

Os locais seguem agora no 17.ºposto, o primeiro acima da “linha de água”, com 16 pontos, e os andaluzes no 12.º, com 23.

No primeiro encontro do dia, o líder Real Madrid averbou a segunda derrota na competição, após perder por 1-0 na visita ao reduto do Getafe.