Elogios, alertas, caminhos e prioridades. O que Marcelo tem dito aos portugueses nas mensagens de ano novo

O PÚBLICO revisitou os discursos do Presidente da República do dia 1 de Janeiro, que agora regressam depois de no ano passado não se terem realizado por estar à porta a eleição presidencial.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz ao início da noite deste sábado a sua quinta mensagem de ano novo ao país, a primeira do seu segundo mandato. Será ainda um regresso do Presidente da República ao discurso do dia 1 de Janeiro, depois de no ano passado não o ter feito por já ter anunciado a recandidatura à chefia do Estado, numa eleição marcada para 24 desse mês.