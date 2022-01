Desmond Tutu, um exemplo até na morte: corpo de arcebispo sul-africano será “aquamado”

Os sul-africanos deram este sábado o seu último adeus, com honras de Estado, ao arcebispo emérito Desmond Tutu. Na missa de corpo presente, celebrada na catedral anglicana de São Jorge, na Cidade do Cabo, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, chamou ao líder religioso, falecido no passado domingo, aos 90 anos, “o pai espiritual” da democracia da África do Sul, ao lado do “pai” físico, Nelson Mandela.