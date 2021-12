Morreu o arcebispo Desmond Tutu, “a consciência moral” que lutou contra o apartheid

Recebeu o Nobel da Paz em 1984 pela sua luta não-violenta contra o regime do apartheid , na África do Sul, quando Nelson Mandela estava preso. Anos mais tarde, perpetuou o seu combate contra as injustiças sociais.

O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, figura-chave da lutra contra o apartheid e Nobel da Paz em 1984, morreu este domingo na Cidade do Cabo. Tinha 90 anos.

A morte foi confirmada pelo gabinete da Presidência da África do Sul. O Presidente, Cyril Ramaphosa, disse que a sua morte marcava “outro capítulo de perda na nação no adeus a uma geração de sul-africanos notáveis”. A morte de Tutu acontece semanas depois da morte do último Presidente branco da África do Sul, Frederik Willem de Klerk, que decidiu libertar Mandela da prisão – os dois viriam a dividir o Prémio Nobel da Paz em 1993 pela sua “luta pacífica” que levou ao fim do apartheid.

Desmond Tutu tinha sido diagnosticado com cancro da próstata no final da década de 1990 e, nos últimos anos, foi hospitalizado várias vezes para tratar infecções associadas ao tratamento desse cancro. Não foi revelada a causa da morte.

Em 2014, Desmond Tutu anunciou o seu afastamento da vida pública, na altura em que iniciava “um novo tratamento ao cancro da próstata”.

O Nobel da Paz ficou conhecido durante a década de 1980 pela luta contra o regime da minoria branca do apartheid, que diz ter sido motivado pela religião, estava Nelson Mandela preso. Quando Mandela chegou a Presidente escolheu-o para estar à frente da Comissão para a Verdade e Reconciliação da África do Sul, criada para investigar os crimes cometidos por ambos os lados durante o período segregacionista.

O perdão na África do Sul na altura da reconciliação “não foi um instrumento perfeito, mas foi um instrumento muito útil”, afirmou em entrevista ao PÚBLICO, em 2012. “Os sul-africanos conseguiram fazer essa transição de um sistema opressivo para uma democracia e são capazes de viver juntos. Não tenho dúvida de que, sem uma coisa assim, teríamos incendiado o país. Muitas pessoas acharam que teríamos tido um banho de sangue racial.”

Tutu foi considerado por muitos como “a consciência moral da África do Sul” e estava já reformado das suas funções, mas continuava activo no combate à desigualdade e promoção da justiça social. O antigo arcebispo também fez parte de campanhas que promovem a tolerância e igualdade de direitos para a comunidade LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais e transgénero): “Não rezaria a um Deus homofóbico e é assim que eu sinto no mais íntimo do meu ser”, afirmou, em 2013.