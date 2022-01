Arsenal-Man. City em dia de Ano Novo

Arsenal e Manchester City já se defrontaram mais de duas centenas de vezes (exactamente, 204), mas, ao contrário do que sucede com outras grandes rivalidades, são escassos os jogos que terminaram com resultados volumosos, mas equilibrados. O mais “exuberante”, por assim dizer, foi o 7-3 de 1956, mas quando falamos de partidas emocionantes não há como escapar ao duelo protagonizado por estas duas equipas a 14 de Janeiro de 1961, quando os “gunners” receberam e bateram os “citizens” por 5-4. Em dia de novo episódio desta longa história de clássicos, esta é a memória de um jogo que, por incrível que nos pareça agora, juntou duas equipas da segunda metade da tabela.