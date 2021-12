Mil passageiros de navio de cruzeiros retidos em Lisboa devido a surto de covid-19

Um navio de cruzeiros alemão com mais de um milhar de passageiros ficou esta sexta-feira retido em Lisboa, no terminal de Santa Apolónia, depois de ter sido detectado a bordo um surto de covid-19 em pelo menos 17 membros da tripulação, adianta a CNN Portugal.

O navio de cruzeiro Aidanova foi obrigado a interromper a viagem para o Funchal, onde iria fazer escala para assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício na passagem de ano, antes de seguir para Lanzarote (Canárias), depois de se ter detectado que vários membros da tripulação estavam infectados com SARS-CoV-2, na sequência de testes de rotina. Já estão confirmados 17 casos positivos, todos tripulantes da embarcação, que terão sido transferidos para hotéis em Lisboa.

“A autoridade de sanidade internacional está a acompanhar o caso”, disse à estação televisiva a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantindo que os infectados “estão bem do ponto de vista clínico”. Os passageiros e os tripulantes que tiveram testes positivos ou contactos de risco poderão eventualmente sair do navio para fazerem o isolamento em terra, se tal for feito “com condições de segurança total​” ou poderão ficar isolados dentro da embarcação, explicou.

O Aidanova está em Lisboa desde quarta-feira e previa-se que chegasse a Lanzarote após a passagem de ano no Funchal.