A chuva e a terra engoliram a freguesia açoriana das Feteiras: “Vai ser muito complicado recuperar tudo”

A chuva que caiu na ilha de São Miguel causou enxurradas que deixaram 15 pessoas sem habitação na freguesia das Feteiras, em Ponta Delgada. Presidente do Governo Regional alerta para as consequências das alterações climáticas.

No meio da brutalidade da terra despontavam duas barras brancas: uma de um lado, outra do outro. Até à noite de quinta-feira eram balizas. Agora, são tudo o que resta do campo de futebol da escola básica Padre José Gomes Ferreira, nas Feteiras, em São Miguel. Um símbolo de uma freguesia devastada pelas enxurradas.