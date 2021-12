Estas são as fotogalerias mais vistas no P3 em 2021

Os Yellow Jackets fotografam locais abandonados sempre com os mesmos casacos amarelos. E foi assim que fotografaram um castelo da Disney abandonado em Sintra: deitados em espreguiçadeiras, dentro de uma banheira ou junto a estátuas de mármore, com vista privilegiada para a piscina que se abriga sob um telhado envidraçado. Os fotógrafos contam como descobriram esta mansão que foi construída sem autorização em 1999 por um empresário entretanto falido. “Era algo inédito, completamente diferente de tudo o que alguma vez tínhamos visto e fotografado”, apontam.

A Reuters visitou a Gronelândia e os “postais” que trouxe retratam a maior ilha do mundo a despir-se do gelo que a cobre há milhões de anos. Em Julho, por exemplo, ao longo apenas de um dia, derreteu gelo suficiente na Gronelândia para cobrir o estado norte-americano da Florida de água com cinco centímetros de profundidade. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), estes acontecimentos estão “inequivocamente” associados à acção humana.

A Casa dos Sobreiros, um volume cinzento e envidraçado, deixou o terreno onde se insere, situado numa área de protecção natural por causa da existência de sobreiros, “quase imaculado”. Construída maioritariamente em betão, por ser o material mais parecido com troncos de sobreiro, a inclinação nas fachadas sugere uma continuidade do terreno, “dissimulando a casa no espaço e na natureza”. É uma extensão da natureza.

Uma casa que é uma peça composta por dois volumes que formam um só corpo. Estrategicamente organizada, com 200 metros quadrados, concilia a vertente familiar e social. No rés-do-chão, que avança em direcção à via pública, encontram-se as áreas comuns; no primeiro andar, já mais recuado, os espaços privados. “A construção não tem de ser sempre convencional”, diz a arquitecta Maria João Fradinho, que desenhou esta casa.

Entre 2017 e 2019, o fotógrafo carioca Gui Christ percorreu as ruas da Cracolândia, em São Paulo, zona conhecida por ser o maior mercado de droga a céu aberto do mundo. Dessas imagens, nasceu Fissura, o livro que pretende “humanizar” os moradores da Cracolândia. Fotografou mais de duas mil pessoas, ao longo de dois anos e meio, depois de terem tomado banho, trocado de roupa, cortado o cabelo. E, entre disparos, foi ouvindo as histórias de pessoas “praticamente invisíveis à sociedade”.