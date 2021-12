Marco Galinha compra participação de 22% à Impresa e reforça posição na Lusa

A Impresa, grupo que detém o Expresso e a SIC, concluiu esta sexta-feira a venda da participação de 22,35% que detinha na Agência Lusa à Páginas Civilizadas, empresa de Marco Galinha, que é também accionista do grupo Global Media. A operação rendeu 1,25 milhões de euros à Impresa.

A conclusão da operação, que já tinha sido anunciada no início deste ano como parte do Plano Estratégico da Impresa para o triénio 2020-2022, foi comunicada pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “A Impresa informa que celebrou, nesta data, com a Páginas Civilizadas, o contrato de compra e venda definitivo pelo qual foram transmitidas 476.064 acções, cada uma com o valor nominal de 2,50 euros, representativas de 22,35% do capital social da Lusa - Agência de Notícias de Portugal, pelo preço de 1.250.000 euros”, pode ler-se no comunicado.

O valor da venda, refere ainda a Impresa, implica perdas para as contas da empresa, que já estavam absorvidas pelas imparidades que foram constituídas no exercício de 2020, no valor de 24.925 euros.

A Páginas Civilizadas é uma sociedade detida pelo Grupo Bel, de Marco Galinha, através da qual o empresário controla 29,75% a Global Media Group, grupo que detém títulos como o Diário de Notícias ou o Jornal de Notícias. Já a Global Media controlava, até à data desta operação, 23,36% da Lusa, uma participação que será agora reforçada por via da Páginas Civilizadas.

Para além destas, a Lusa é ainda detida em 1,38% pelo PÚBLICO, 2,72% pela Notícias de Portugal e 50,15% pelo Estado português.