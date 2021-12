JP Simões: “A música para mim é uma forma desesperada de tentar estar com os outros”

Com o mundo em suspensão, JP Simões e Miguel Nicolau, o seu braço direito desde que assumiu o alter-ego Bloom, concentraram-se mais no trabalho. JP Simões sabe perfeitamente que muitos sofreram horrores, e ele até viu o pai a ter que lutar pela vida, mas no meio das tragédias desta “renovadíssima gripe espanhola”, impôs-se “uma certa suavidade para quem teve o privilégio de olhar ao longe a situação terrível”. Com o confinamento a eliminar distracções, ficou “uma certa vontade de compensar a falta de dança no mundo”.